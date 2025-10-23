Польское правительство обвинили в хамском поведении из-за недопуска российских пловцов

Депутат Госдумы России, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, отреагировал на новость о том, что российские пловцы не выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, обвинив польское правительство в хамском поведении, передает «Матч ТВ».

© РИА Новости

«Решение польских властей — это хамское поведение, для них это норма. Если международная федерация допускает наших ребят на соревнования, то кто такие поляки, чтобы запрещать им участвовать?» — сказал Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.