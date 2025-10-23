Гуляев надеется на въезд российских шорт-трекистов в Польшу

Гуляев о въезде российских шорт-трекистов в Польшу: «Попросили письмо поддержки в ISU. Надеюсь, ничего экстраординарного не произойдет»
Гуляев надеется, что россияне смогут въехать в Польшу на турнир по шорт-треку.
Третий этап Мирового тура по шорт-треку пройдет в польском Гданьске 20-23 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
– Вы рассказывали, что шенгенской визы у спортсменов нет. Могут возникнуть проблемы с въездом на этап в Польшу? Ведь были случаи с нашими теннисистками, когда их разворачивали в аэропорту в этой стране.
– Знаете, все возможно. Для этих целей мы попросили письмо поддержки в польской федерации и Международном союзе конькобежцев. Такие письма у нас есть.
Отношение к нам от международных коллег более чем лояльное. Поэтому надеюсь, что ничего экстраординарного не произойдет. Тем более мы будем въезжать в Польшу из страны Шенгенской зоны, – сказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
