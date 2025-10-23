Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали на несколько лет

Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич из Кении дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В допинг-пробе спортсменки обнаружили гидрохлоротиазид.

Чепнгетич 31 год. Она установила мировой рекорд в марафоне в октябре 2024 года, преодолев дистанцию 42 км 195 метров в Чикаго за 2 часа 9 минут 56 секунд.