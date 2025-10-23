«Эти люди просто герои». Мельникова раскрыла, кому посвятила победу на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в личном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия), в личном многоборье. В сумме судьи поставили россиянке 55,066 балла. Ангелина во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

«Я всё ещё пытаюсь быть хорошей гимнасткой. Посвящаю медаль всем тренерам, медперсоналу в особенности. Эти люди просто герои. Это их победа 100%. У меня болит плечо, колено, голеностопы, берегу ахилл, заболела задняя поверхность бедра. Я не ожидала, что выиграю. Падение на бревне сильно меня выбило. На вольных плохо сделала поворот, этот ковёр просто не крутится. Не ожидала, что выиграю. Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что то не здесь», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».