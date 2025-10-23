Тренер Родионенко о золоте Мельниковой: превзошла саму себя

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко высоко оценила выступление гимнастки Ангелины Мельниковой, которая завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве на чемпионате мира в Джакарте, передает «ВсёПроСпорт».

«Падение на бревне заставило подтянуться других. Надо отдать ей должное — она превзошла саму себя. Оценки у нас субъективные, но Ангелина не дала судьям возможнсть занизить их. Четыре года без международных турниров и такой успех», — заявила Родионенко.

Спортсменка набрала 55,066 балла по сумме четырех видов программ. Это вторая победа Мельниковой в личном первенстве чемпионатов мира после выигрыша в 2021 году.

Серебряным призером стала американская гимнастка Лиэнн Вон с результатом 54,966 балла. Бронзовую медаль завоевала китайская спортсменка Чжан Цинъин, набравшая 54,633 балла.

Чемпионат мира по спортивной гимнастики проходит с 19 по 25 октября в Джакарте.