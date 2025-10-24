Велогонщице Валгонен нужна операция в связи с переломом ключицы, сообщил тренер сборной России

Матч ТВиещё 1

Российской велогонщице Валерии Валгонен предстоит операция в связи с переломом ключицы, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев.

Пострадавшей на ЧМ российской велогонщице нужна операция
© Федерация велосипедного спорта России

Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на чемпионате мира в Сантьяго. Спортсменка упала во время гонки на выбывание, россиянку унесли с трека на носилках.

— Ключица сломана, ей нужна операция, — сообщил Кубеев «Матч ТВ».

Чемпионат мира в столице Чили завершится в воскресенье.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости