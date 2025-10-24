Российская велогонщица Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга

Российская велогонщица Валерия Валгонен сообщила, что сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на чемпионате мира по велоспорту на треке в Сантьяго.

© Федерация велосипедного спорта России

Валгонен упала во время гонки на выбывание, когда одна из соперниц задела колесо ее велосипеда. Россиянка не смогла закончить заезд, 22‑летнюю спортсменку унесли с трека на носилках.

— К сожалению, гонки заканчиваю — перелом ключицы и сотрясение мозга. Не передать словами, насколько мне обидно так покидать первый чемпионат мира, пропуская любимые виды, — написала Валгонен в соцсети.

В четверг травму получил еще один российский велогонщик Никита Кирильцев. Он упал в полуфинале кейрина. Главный тренер сборной России Андрей Кубеев рассказал «Матч ТВ», что Кирильцева госпитализировали. Спортсмен позже опубликовал фотографию из больничной палаты и подписал публикацию словом «провал».