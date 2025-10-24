Назначен новый тренер сборной России по фехтованию

Призер чемпионата Европы Алексей Тихомиров назначен старшим тренером мужской сборной России по фехтованию на шпагах. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ранее эту должность занимал Юрий Мерзликин.

"В прошлом декабре в нашей команде произошли определенные ротации: тренеры, работавшие в мужских видах, перешли в женские, и наоборот, - сказал Мамедов. - Василий Скорневский, работавший со шпажистами, возглавил женскую команду, а Юрий Мерзликин - мужскую".

На чемпионате мира в Грузии шпажистки под руководством Скорневского, приехав в Тбилиси с нулевым рейтингом, завоевали серебро, обыграв в 1/16 финала одну из сильнейших сборных мира - команду Китая, которой руководит экс-тренер российской сборной Александр Глазунов. Глазунов был уволен с этого поста после бегства в США Сергея Биды и его супруги.

"Мерзликин планирует продолжить работу в Китае. Мы никого не держим - с нами остаются только самые надежные, те, кто верит, что Россия не просто вернется на международную арену, а вновь станет мировым лидером, как и прежде. Поэтому новым старшим тренером мужской команды стал Алексей Тихомиров", - сообщил Мамедов.

Тихомиров входит в тренерский штаб сборной России по фехтованию с 2018 года.