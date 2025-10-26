Россиянка Бурлакова завоевала серебро в гите на ЧМ по велотреку

Россиянка Яна Бурлакова взяла серебро в гите на один километр на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в столице Чили Сантьяго.

В финале Бурлакова уступила только представительнице Нидерландов Хетти ван де Вау, бронза досталась новозеландке Эллес Эндрюс. Еще одна россиянка Екатерина Евланова не вышла в финал.

"Конечно, очень рада этой медали - долгожданной, выстраданной. Было действительно морально тяжело справиться со всем. И, честно, уже опускались руки, думала, что на этом чемпионате мира мне уже ничего не светит. Но получилось собраться, сконцентрироваться и выдать все, что могу. Надеюсь, это не последняя моя медаль. Будем работать дальше", - сказала Бурлакова после финиша.

Чемпионат мира в Чили завершится 26 октября.