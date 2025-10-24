Роднина высказалась о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ

Ирина Роднина считает, что победы помогут спортсменам вернуть флаг и гимн.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира в Индонезии: золото в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях. Она выступала на соревнованиях в нейтральном статусе.