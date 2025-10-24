Мельникова высказалась о своих медалях на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о своих результатах на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка завоевала золото в личном многоборье, опорном прыжке и серебро в упражнениях на брусьях.

© Чемпионат.com