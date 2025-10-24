В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на ЧМ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила важность побед российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира — 2025 в Индонезии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам парламентария, результаты Мельниковой важны как для нее, так и для молодежи в России.

«Запад, отстраняя нас, добивался не только той цели, что сейчас мы не участвуем в международных соревнованиях, но и того, чтобы наше молодое поколение не верило в мечту», — добавила Журова.

Ранее Мельникова рассказала о двух сложных периодах в карьере. По ее словам, это пандемия COVID-19 и международное отстранение. Россиянка призналась, что год назад хотела завершить карьеру.

На чемпионате мира в Индонезии Мельникова, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала две золотые медали. Спортсменка победила в многоборье и опорном прыжке.