Россиянка выиграла золото на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23-х лет в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Лента.ру

В финальной схватке турнира в категории до 65 килограммов Петлякова победила китаянку Юкьи Рао. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Ранее стало известно, что россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером чемпионата в категории в категории до 76 килограммов. Трифонова уступила американке Кайли Уэлкер со счетом 0:10.

Соревнования в Нови-Саде проходят с 20 по 27 октября. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.