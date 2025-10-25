Россиянка выиграла бронзу на чемпионате мира по велотреку

Россиянка Алина Лысенко выиграла бронзу на чемпионате мира по велотреку в спринте в Чили. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной гонке Лысенко оказалась быстрее другой россиянки Яны Бурлаковой. Лысенко победила в двух заездах из трех. Победительницей соревнований стала нидерландка Хетти ван де Воув, на втором месте расположилась японка Мина Сато.

Для 22-летней Бурлаковой медаль взрослого чемпионата мира стала первой в карьере. Спортсменка также является бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в спринте.

Ранее стало известно, что россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23-х лет в категории до 76 килограммов. В финальной схватке турнира в категории до 65 килограммов Петлякова победила китаянку Юкьи Рао со счетом 4:0.

Соревнования проходят в Сантьяго с 22 по 26 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе без возможности соревноваться в командных видах.