Ангелина Мельникова — об итогах ЧМ-2025: многое нужно будет подкорректировать

Российская гимнастка олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова подвела итоги ЧМ-2025 в Джакарте (Индонезия). Она рассказала, над чем нужно ещё работать россиянам и отметила выступление японца Аико Сугихары.

«Восхищена сегодня финалами на бревне и на вольных! Очень рада за призёров и победителей. В особенности за Айко из Японии на вольных! Нам многое нужно будет подкорректировать в нашей гимнастике. Одно из самый запоминающихся замечаний, которое я отметила на бревне и вольных — должна быть именно композиция в сочетании хореографии и акробатики, а не просто программа», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.