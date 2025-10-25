Даниел Маринов: мне нужно стремиться обогнать Хашимото

Российский гимнаст бронзовый призёр ЧМ-2025 Даниел Маринов рассказал о диалоге с трёхкратным олимпийским чемпионом из Японии Даики Хашимотой. Россиянин также отметил, что получил мотивацию после первого международного старта в своей карьере.

«Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда [на ЧМ]. Сам со многими общался — в основном с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья. Даики [Хашимото] в конце подошёл, приобнял, сказал на английском, что в следующий раз [повезёт], всё будет хорошо. Мне было приятно это слышать. Я считаю, в нашей современной гимнастике это действительно топ-1, мне нужно стремиться обогнать его. Впервые поеду домой с мотивацией тренироваться дальше. Наверное, дам себе пару дней максимального отдыха, а потом сразу приступлю к тренировкам», — приводит слова Маринова пресс-служба ФГР.