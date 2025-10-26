«Не бывает ничего вечного»: российский пловец о его побитом рекорде

Российский пловец Кирилл Пригода признал значимость достижения его рекорда на дистанции 200 м брассом нидерландским спортсменом Каспаром Корбо на этапе Кубка мира в канадском Торонто. Его слова передает «Матч ТВ».

«Момент действительно исторический. Очень сильное проплывание с первых метров, попадание во все повороты и грамотная вторая половина», — заявил Пригода. Он также процитировал текст песни «Герои спорта» Муслима Магомаева: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Но прекрасно знаем, что вечного ничего не бывает».

Рекорд Пригоды на дистанции 200 м брассом держался с 2018 года, это стало первым мировым рекордом в карьере пловца.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.