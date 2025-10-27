Нидерландец стал 20-кратным чемпионом мира на велотреке

Представитель Нидерландов Харри Лаврейсен стал 20-кратным чемпионом мира на велотреке. Он завоевал юбилейную золотую награду на чемпионате мира, который проходит в Сантьяго (Чили).

Вместе с победой Лаврейсен достиг ещё одного титула: он стал первым в истории велогонщиком, кому удалось выиграть четыре золота в рамках одного чемпионата мира. Также Лаврейсен выиграл спринт в седьмой раз подряд.

«Это невероятно. Приезжая сюда, я не думал, что смогу сделать это [выиграть четыре золота], хотя где-то в глубине эта мысль была. Победа в спринте значит очень многое, это главное соревнование, и сегодня всё сложилось. Мне просто нравятся эти работа, процесс и соревнования», — приводит слова Лаврейсена Reuters.

Также Лаврейсен является пятикратным олимпийским чемпионом.