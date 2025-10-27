Мельникова раскрыла отношение иностранцев к россиянам

Российская гимнастка Ангелина Мельникова раскрыла отношение иностранцев к соотечественникам. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что в гимнастике очень дружелюбная обстановка. Она рассказала, что во время тренировок спортсмены помогают друг другу.

«Нет токсичного отношения никогда между друг другом. И то, что вы видите в камерах, это на самом деле так и есть в жизни», — подчеркнула Мельникова.

На чемпионате мира 2025 года по спортивной гимнастике в Индонезии Мельникова завоевала два золота и одно серебро. Она победила в многоборье и опорном прыжке.

Ранее Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».