Гимнаст Маринов оценил питание во время турнира в Джакарте

Гимнаст Маринов: «Кухня в Джакарте была хорошая, но по борщу очень скучал»
Бронзовый призер чемпионата мира гимнаст Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ» оценил питание во время турнира в Джакарте.
В понедельник российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на чемпионате мира в столице Индонезии. Маринов завоевал бронзу в упражнении на брусьях. Для 20‑летнего россиянина это первая награда такого уровня.
— Борща хлопну целую тарелку, даже две сразу! Кухня там была очень хорошая, в основном европейская. Азиатское всё очень острое, поэтому старались есть европейское: макароны, салаты, иногда суши. Но по борщу очень скучал, — сказал Маринов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Россияне выступали в Джакарте в нейтральном статусе и завоевали четыре награды.