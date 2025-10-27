Гимнаст Маринов оценил питание во время турнира в Джакарте

Бронзовый призер чемпионата мира гимнаст Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ» оценил питание во время турнира в Джакарте.

© Матч ТВ

В понедельник российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на чемпионате мира в столице Индонезии. Маринов завоевал бронзу в упражнении на брусьях. Для 20‑летнего россиянина это первая награда такого уровня.

— Борща хлопну целую тарелку, даже две сразу! Кухня там была очень хорошая, в основном европейская. Азиатское всё очень острое, поэтому старались есть европейское: макароны, салаты, иногда суши. Но по борщу очень скучал, — сказал Маринов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Россияне выступали в Джакарте в нейтральном статусе и завоевали четыре награды.