Россиян призвали допустить до чемпионата Европы по плаванию

Международная федерация плавания (World Aquatics) призвала устранить политические ограничения, не позволяющие российским спортсменам выступить в нейтральном статусе на чемпионате Европы в Польше. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

На прошлой неделе Мазепин сообщил, что российские пловцы пропустят чемпионат Европы по плаванию на короткой воде по политическим причинам.

"Мы благодарны World Aquatics за оперативную поддержку и соответствующее обращение в европейские структуры, - сказал глава национальной федерации. - За последний год наши атлеты уже получили возможность выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Венгрии и Сингапуре, а также на первенствах Европы".

"World Aquatics продолжает наглядно демонстрировать миру свою позицию, являясь примером для других организаций, что спорт должен оставаться вне политики и придерживаться принципов Олимпийской хартии", - добавил он.

Мазепин напомнил, что Европейская федерация плавания (European Aquatics) еще сохраняет ограничения на выступление российских и белорусских спортсменов во взрослых турнирах. "Однако очевидно, что мировое сообщество все больше и больше осознает недопустимость привязки спорта к геополитическим вопросам", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря.