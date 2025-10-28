Российским пловцам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Российским пловцам Дарье Клепиковой, Мирону Лифинцеву и Данилу Семьянинову присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Клепиковой 20 лет, она является трехкратной чемпионкой мира, а также чемпионкой Европы и многократной чемпионкой России.

19‑летний Лифинцев — семикратный чемпион мира, рекордсмен мира среди юниоров, многократный чемпион России, обладатель двух действующих рекордов мира в эстафетном плавании.

Семьянинову 27 лет, он чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион России.

Также почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено пятикратному чемпиону мира по гребле на каноэ Захару Петрову и чемпионке мира по боксу Салтанат Меденовой.