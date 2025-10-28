Мельникова отправилась в клинику после ЧМ в Джакарте

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что посещала клинику после чемпионата мира в Джакарте.

© Матч ТВ

В понедельник российские спортсмены вернулись в Москву после выступления в столице Индонезии. Мельникова выиграла золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

— Всем привет! Я немного вхожу в рабочий режим. Вот, только вышла из клиники, немного полечилась. Как я скучала по нашей погоде, вы не представляете. В Джакарте очень влажно и жарко. То есть, ты прям выходишь на улицу и действительно тяжело дышать. Я — человек, который не очень сильно любит жару и духоту, поэтому я приехала в Россию и думаю, как же здесь хорошо и свежо, хочется дышать и гулять. В общем, я продолжаю работать. Сейчас у нас будет собрание, будем решать всякие рабочие вопросы и план на ближайшую неделю, — сказала Мельникова на видео в своем Telegram‑канале.

Россияне выступали в Джакарте в нейтральном статусе.