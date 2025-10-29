"Известия": Россия и Япония обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Россия и Япония ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения, однако окончательное решение зависит от позиции Токио, который координирует свою политику с партнерами по G7. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью "Известиям". "Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио. Как только они созреют — пожалуйста, мы не против", — сказал Руденко. Прямые рейсы между странами выполнялись почти 55 лет, но были приостановлены Японией в марте 2022 года. Эксперты отмечают, что восстановление авиасообщения в текущих условиях маловероятно из-за санкционного давления на Россию. Несмотря на отсутствие прямых рейсов, турпоток из России в Японию вырос: за 9 месяцев 2025 года страну посетили около 130 тыс. россиян. В 2026 году Япония планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге. Аналитики считают, что открытие визовых центров не означает либерализации визовой политики и может сопровождаться ужесточением требований. В мае прошлого года MTS Travel сообщило, что туристический поток с 20 марта по конец апреля из России в Японию вырос в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»