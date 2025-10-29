Стал известен размер призового фонда финала Континентальной лиги дзюдо

Призовой фонд финала Фонбет - Континентальной лиги дзюдо, который пройдет 1 ноября на волейбольной арене "Динамо" в Москве, составит 10,54 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

В решающей стадии турнира выступят девять сильнейших мужских клубов и, впервые в истории соревнований, четыре женские команды, прошедшие отбор в дивизионах "Динамо", "Кавказ", "Восток", "Центр" и "Женская лига дзюдо".

Победителем турнира в 2024 году стал клуб "Урал - Западная Сибирь" из Екатеринбурга. В финале команда одержала победу над "Турбостроителем" из Санкт-Петербурга со счетом 4:1. Соперники вновь пробились в число финалистов. В решающую стадию также отобрались "Тюмень-дзюдо" (Тюмень), "Родина" (Екатеринбург), "Самбо-70" (Москва), "Локомотив" (Нальчик), "Ахмат" (Грозный), а также "Динамо" (Рязань) и "Динамо" (Уфа). В женской части сразятся "Турбостроитель", "Конар" (Челябинск), "Урал - Западная Сибирь" и "Родина".

В составах заявленных клубов - звезды российского и мирового дзюдо. Среди них чемпионы мира Инал Тасоев, Матвей Каниковский, Тимур Арбузов и Арман Адамян, призеры чемпионатов Европы Михаил Игольников, Алан Хубецов, Сабина Гилязова, Валерий Ендовицкий и Данил Лаврентьев, а также бронзовый призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев.

Победители мужского и женского финалов получат по 1,85 млн рублей, серебряные призеры - по 1,42 млн, бронзовые - по 635 тыс. Денежные выплаты предусмотрены для всех финалистов.