Мельникова рассказала об ошибке в финале многоборья на ЧМ

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в эфире «Матч ТВ» рассказала о своей ошибке в вольных упражнениях в финале личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте.

В понедельник российские спортсмены вернулись в Москву после выступления в столице Индонезии. Мельникова выиграла золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

— Заступ — это когда ты поставил пятку. А я одну ногу поставила за линию, другую — на носок, а пятку не опустила. Потом я благополучно подвинула ногу, бессознательно жалась от линии. Это было чисто случайно. Поднялся шум. Было обидно, что победа могла быть незаслуженной. А потом увидела видео и поняла, что это было суперпрофессионально. Если бы был заступ, то потеряла бы 0,3 и проиграла бы американке. Везет тому, кто везет. Золотая медаль чемпионата мира есть у меня! Многие иностранные гимнастки в восторге от того, как мы вернулись после трехлетнего простоя. Для них это триумфально. Сейчас гимнастика стремится стать возрастной. Это вид спорта, в котором намечается долголетие у спортсменов. Думаю, что у нас прекрасная команда на будущее. У девочек конкурентоспособная сложность. Для девочек старт был пробным, они увидели, как нужно делать программы. У нас одна из самых сильных и достойных команд. Нынешний результат даст большой толчок развитию, а также позволит нам побороться за возможность выступления на чемпионате Европы, — сказала Мельникова в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Россияне выступали в Джакарте в нейтральном статусе.