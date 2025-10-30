Южноафриканский полузащитник перешел в «Локомотив»

Южноафриканский полузащитник Райан Смит перешел в «Локомотив»
Южноафриканский полузащитник Райан Смит перешел в «Локомотив».
25-летний игрок (рост – 170 см, вес – 79 кг) начал заниматься регби с девяти лет. До настоящего времени он выступал за клуб «Leopards» из города Почефструм, который играет в первом дивизионе Кубка Карри.
«Я очень трудолюбивый игрок с большими мечтами и амбициями. Мне нравится выкладываться на поле по полной и радовать свою команду. Регбисты «Локомотива» играют в хорошее регби, и, судя по тому, что я видел, играют именно как команда, а не как отдельные регбисты, любят силовую борьбу , обладают хорошим уровнем мастерства и отличными индивидуальными навыками. Никогда в жизни не видел снега, но всегда готов к любым испытаниям. Это значит, что буду готов и к русской зиме! Также уже выучил некоторые русские слова, которые смогу использовать. Начал с самых основ!» – рассказал Смит.
