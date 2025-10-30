Южноафриканский полузащитник перешел в «Локомотив»

Южноафриканский полузащитник Райан Смит перешел в «Локомотив».

25-летний игрок (рост – 170 см, вес – 79 кг) начал заниматься регби с девяти лет. До настоящего времени он выступал за клуб «Leopards» из города Почефструм, который играет в первом дивизионе Кубка Карри.