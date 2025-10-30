Велогонщица Бурлакова рассказала о поддержке иностранцев на ЧМ

Велогонщица Бурлакова: «На ЧМ в Чили нас поддерживали, кричали нам на русском»
Чемпионка мира по велоспорту на треке Яна Бурлакова рассказала о поддержке болельщиков на чемпионате мира в Сантьяго (Чили).
Бурлакова завоевала серебро в гите на 1 км на чемпионате мира в Чили.
— Была поддержка болельщиков, на русском нам кричали. После заездов нам аплодировали, в том числе после нашего заезда за бронзу в спринте с Алиной (Лысенко). В этом году было проще, в прошлом году я ездила с одним тренером, теперь уже были и механик, и доктор, целая делегация, — передает слова Бурлаковой корреспондент «Матч ТВ».