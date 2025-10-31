Австралийский игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею

ТАССиещё 1

Австралийский игрок в крикет клуба "Крикет Виктория" Бен Остин умер после попадания мячом в шею во время тренировки. Об этом сообщает агентство Reuters.

17-летний игрок в крикет умер после попадания мяча в шею
© ТАСС

17-летнего Остина доставили в больницу в критическом состоянии и подключили к системе жизнеобеспечения, но на следующий день спортсмен скончался.

Как сообщил глава крикетного клуба, Остин был в шлеме, но без защитного приспособления для шеи.

В 2014 году после попадания мяча в шею умер бывший игрок сборной Австралии Фил Хьюз, ему было 25 лет. С 2023 года защита шеи является обязательной в элитном дивизионе Австралии.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости