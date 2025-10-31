У велогонщика из России потребовали несуществующую справку

Российская велогонщица Яна Бурлакова объяснила недопуск мужа Данилы Бурлакова, который также является велогонщиком, к международным турнирам. Об этом сообщает KP.PU.

© Lenta.ru

По словам спортсменки, изначально причиной отказа супругу стал факт его службы в армии. Аргумент Бурлакова о том, что в России все мужчины проходят срочную службу, никого не убедил.

«У него попросили справку о том, что он не военнослужащий. Таких справок нет. Просто их не существует. Это как попросить справку, что вы не собака», — рассказала Бурлакова.

Она добавила, что муж продолжает выступать на внутрироссийских соревнованиях.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к турнирам под эгидой организации. Велогонщики выступают на турнирах в нейтральном статусе, решение о предоставлении которого принимается индивидуально. Бурлакова была допущена до соревнований, после чего стала чемпионкой мира и Европы.