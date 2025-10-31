Винер отреагировала на идею отдать приоритет российской музыке на соревнованиях

Заслуженный тренер РФ Ирина Винер согласна с тем, что на спортивных мероприятиях нужно отдавать приоритет отечественной музыке. Об этом она заявила на круглом столе "Патриотика. 809". Новые решения для гражданского общества", который проходит в Москве в рамках форума "Сообщество".

"Поддерживаю предложение, что нужно брать российскую музыку для наших спортсменов, речь идет про фигурное катание, спортивную, художественную гимнастику, - сказала Винер. - У нас есть огромный выбор своей музыки, от Москвы до самых до окраин, которую мы можем взять. Нет, почему-то мы берем иногда музыку такую, которая нам непонятна и [для нас] неприемлема, и детей воспитываем именно на ней. Это неправильно. Я об этом говорила всегда, но, может, сейчас что-то изменится".

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях. Министерство спорта РФ, в свою очередь, поддержало идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях. По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олега Матыцина, Минспорт РФ направит рекомендацию в общественные и спортивные организации по использованию в приоритетном порядке музыкальных композиций отечественных авторов патриотической направленности.