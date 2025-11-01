Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой

Украинская штангистка Дадерко отказалась от совместного фото с россиянкой Павлович

Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась от совместной фотосессии с российской спортсменкой Полиной Павлович во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы в Албании.

В соревнованиях в весовой категории до 63 кг Павлович завоевала бронзовую медаль, тогда как Дадерко заняла второе место. Победу в этой категории одержала албанская спортсменка Экиледа Царья. После завершения официальной процедуры награждения и исполнения государственного гимна украинская атлетка покинула пьедестал, избежав традиционной фотосессии с российской участницей.

Отметим, что ранее на том же турнире еще одна российская спортсменка, Елизавета Жаткина, стала серебряным призером в весовой категории до 48 кг. Все российские участницы выступают на чемпионате в нейтральном статусе.