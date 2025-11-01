Умер экс-рекордсмен мира в прыжках с шестом

Бывший обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом финн Пентти Никула умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Причины смерти не называются.

Никула является чемпионом Европы 1962 года в Белграде. В том же году он установил мировой рекорд, показав результат 4,94 метра. Как отмечает издание, финн первым в истории преодолел отметку 5 метров, однако в то время результаты в закрытых помещениях не считались официальными.