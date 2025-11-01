Тренер «Енисея-СТМ» рассказал, почему не уходит с поля во время игры

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин рассказал, почему не уходит с поля во время игры.

© Sports.ru

– Я заметил, что на многих матчах тренеры поднимаются наверх, а вы остаетесь на бровке.

– Во-первых, из всех тренеров старшего поколения, будем мягко говорить, остался только я. Естественно, привычки никто менять не будет.

Во-вторых, я совершенно не вижу в этом смысла. И недаром ни хоккейный, ни футбольный, ни баскетбольный тренер не уходит сидеть на трибуну, потому что в любой команде есть группа помощников, видеоаналитиков, которые находятся наверху и могут вовремя тебе подсказать.

Главный тренер должен быть со скамейкой. Ему делать замены, ему надо чувствовать эти замены, чувствовать игроков. И я не для показухи хожу под дождем без зонта, а потому, что он мне мешает и не нужен во время игры. Так что мое мнение остаётся неизменным.

А то, что все смотрят на то, как там ребята на Западе, ну пусть смотрят, вопросов нет. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху. Дальше поживем – увидим, – рассказал Первухин.