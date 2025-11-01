Гимнастка Крамаренко прояснила, собирается ли продолжать карьеру

Чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике в командном первенстве Лала Крамаренко намерена продолжить профессиональную карьеру. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала "Элемент Батыршиной".

В феврале Крамаренко заявила ТАСС, что может завершить карьеру из-за перенесенной операции. До этого в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец бывший главный тренер сборной России Ирина Винер негативно оценила результаты операции на колене, которую гимнастка перенесла летом 2024 года.

"Я хочу именно в вашей программе сказать, что я официально возвращаюсь в спорт", - сказала Крамаренко.

Крамаренко 20 лет, она также является трехкратной победительницей юниорского чемпионата мира - 2019, проходившего в Москве.