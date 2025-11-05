Россию вернули на мировую арену в первом командном виде спорта

Российских ватерполистов вернули на мировую арену, это первый допуск на командные виды спорта, подробности
Правда, на крупном турнире ватерполисты выступят ещё не скоро.
Пока представители зимних видов спорта продолжают банить наших атлетов и не пускать их на Олимпиаду, в летних видах наметился другой курс. World Aquatics приняла прорывное решение – со следующего года на мировую арену допускаются российские ватерполисты. Представителей командных видов из России не было на международных турнирах почти четыре года!
Прорывной допуск
4 ноября Международная федерация водных видов спорта опубликовала новые критерии нейтральности для россиян и белорусов. В целом всё осталось так же, как и раньше (россияне уже были допущены к международным турнирам), за исключением пары деталей. Первая – нашим атлетам разрешили участвовать в континентальных турнирах. Так что теперь россияне имеют реальные шансы попасть на чемпионат Европы, который проводит European Aquatics.
Вторая деталь, пожалуй, ещё важнее – теперь в соревнованиях могут участвовать ватерполисты. Их допустят до турниров с 1 января 2026 года.
Подробностей о том, в каком формате будут допускать спортсменов, пока нет. Но можно предположить, что выступать россияне будут под уже привычным в водных видах названием «Нейтральные атлеты B» (NAB).
Допуск ватерполистов – первый случай, когда международные федерации вернули кого-либо из представителей командных видов спорта на мировую арену. Решение World Aquatics может стать толчком к допуску волейболистов, баскетболистов, футболистов, гандболистов и представителей других командных видов.
Пожалуй, именно представители игровых видов спорта пострадали от санкций больше всего. Именно сборные команды первыми попадали под бан в 2022-м. Оттого для многих представителей командных видов спорта последним крупным турниром была Олимпиада в Токио, проходившая в 2021-м!
Да, подобное встречалось и у многих представителей летних видов спорта, но «игровики» всё это время не имели ни малейшего шанса на возвращение. Было ясно: они смогут попасть на мировую арену в последнюю очередь.
Долгожданное решение
На самом деле решение о допуске ватерполистов назревало давно. World Aquatics – пожалуй, одна из наиболее прогрессивных федераций в плане допуска российских спортсменов. Они довольно часто обновляют и смягчают правила для наших атлетов. Так, сперва они разрешили участвовать в командных соревнованиях синхронистам, пловцам и прыгунам в воду, потом разрешили всем общаться с прессой. Теперь дошло и до командного вида спорта.
В России этого решения очень ждали. Ещё в конце октября исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев выражал уверенность в скором допуске наших ватерполистов.
«Большое спасибо президенту ФВВСР Дмитрию Мазепину за работу по возвращению наших спортсменов. Вот на ЧМ-2025 в Сингапуре нас допустили в трёх из четырёх видах спорта. Мы показали неплохие результаты после такой паузы. У нас в ежедневном режиме ведётся диалог с World Aquatics и European Aquatics. Я уверен, что в самое ближайшее время наши сборные и клубы будут допущены до международных соревнований. Пока European Aquatics не принял решения о статусе, но мы рады любой возможности, которая позволит нам поехать на международные старты», – говорил он «Чемпионату».
Какие перспективы?
Для России допуск ватерполистов значим не только с точки зрения потенциального возвращения всех командных видов. Это ещё и отличная возможность побороться за медали на международных турнирах!
Если мужская сборная, мягко говоря, не блистала до отстранения, то женская была в топе! Наши девчонки в конце 2010-х стабильно брали медали мировых первенств: серебро ЧЕ (2020), серебро Кубка мира (2018), бронзовые награды Мировой лиги (2017, 2018, 2019). На Олимпиаде (2021) россияне заняли четвёртое место, а на ЧМ (2019) – пятое. Сборная была боеспособна!
Конечно, сейчас сложно сказать, смогут ли наши команды быстро вернуться на тот уровень, который был до отстранения. Всё-таки несколько лет вынужденной паузы не могли остаться незамеченными. Тем более что ватерполистам не везло: на многих крупных турнирах типа Игр БРИКС вообще не было состязаний по водному поло. Так что с 2022 года наши атлеты соревновались в основном в товарищеских схватках с дружественными странами: Ираном да Китаем. Такого опыта явно недостаточно, чтобы оставаться на топовом уровне.
К тому же пока открытым остаётся вопрос, когда российские команды реально вернутся на мировую арену. Отобраться на чемпионат Европы – 2026 наши команды уже не успеют, а именно этот турнир – основной маршрут на грядущий ЧМ-2027. Впрочем, есть ещё и Кубок мира. Возможно, возвращение наших спортсменов на мировую арену в 2026-м начнётся именно с него.
Хочется верить, что после возвращения российские ватерполисты не потеряются. А ещё – что их пример наконец-то откроет дорогу в мир и другим «игровикам».