Россию вернули на мировую арену в первом командном виде спорта

Правда, на крупном турнире ватерполисты выступят ещё не скоро.

Пока представители зимних видов спорта продолжают банить наших атлетов и не пускать их на Олимпиаду, в летних видах наметился другой курс. World Aquatics приняла прорывное решение – со следующего года на мировую арену допускаются российские ватерполисты. Представителей командных видов из России не было на международных турнирах почти четыре года!

Прорывной допуск

4 ноября Международная федерация водных видов спорта опубликовала новые критерии нейтральности для россиян и белорусов. В целом всё осталось так же, как и раньше (россияне уже были допущены к международным турнирам), за исключением пары деталей. Первая – нашим атлетам разрешили участвовать в континентальных турнирах. Так что теперь россияне имеют реальные шансы попасть на чемпионат Европы, который проводит European Aquatics.

Вторая деталь, пожалуй, ещё важнее – теперь в соревнованиях могут участвовать ватерполисты. Их допустят до турниров с 1 января 2026 года.

Подробностей о том, в каком формате будут допускать спортсменов, пока нет. Но можно предположить, что выступать россияне будут под уже привычным в водных видах названием «Нейтральные атлеты B» (NAB).

Допуск ватерполистов – первый случай, когда международные федерации вернули кого-либо из представителей командных видов спорта на мировую арену. Решение World Aquatics может стать толчком к допуску волейболистов, баскетболистов, футболистов, гандболистов и представителей других командных видов.

Пожалуй, именно представители игровых видов спорта пострадали от санкций больше всего. Именно сборные команды первыми попадали под бан в 2022-м. Оттого для многих представителей командных видов спорта последним крупным турниром была Олимпиада в Токио, проходившая в 2021-м!

Да, подобное встречалось и у многих представителей летних видов спорта, но «игровики» всё это время не имели ни малейшего шанса на возвращение. Было ясно: они смогут попасть на мировую арену в последнюю очередь.

Долгожданное решение

На самом деле решение о допуске ватерполистов назревало давно. World Aquatics – пожалуй, одна из наиболее прогрессивных федераций в плане допуска российских спортсменов. Они довольно часто обновляют и смягчают правила для наших атлетов. Так, сперва они разрешили участвовать в командных соревнованиях синхронистам, пловцам и прыгунам в воду, потом разрешили всем общаться с прессой. Теперь дошло и до командного вида спорта.

В России этого решения очень ждали. Ещё в конце октября исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев выражал уверенность в скором допуске наших ватерполистов.

«Большое спасибо президенту ФВВСР Дмитрию Мазепину за работу по возвращению наших спортсменов. Вот на ЧМ-2025 в Сингапуре нас допустили в трёх из четырёх видах спорта. Мы показали неплохие результаты после такой паузы. У нас в ежедневном режиме ведётся диалог с World Aquatics и European Aquatics. Я уверен, что в самое ближайшее время наши сборные и клубы будут допущены до международных соревнований. Пока European Aquatics не принял решения о статусе, но мы рады любой возможности, которая позволит нам поехать на международные старты», – говорил он «Чемпионату».

Какие перспективы?

Для России допуск ватерполистов значим не только с точки зрения потенциального возвращения всех командных видов. Это ещё и отличная возможность побороться за медали на международных турнирах!

Если мужская сборная, мягко говоря, не блистала до отстранения, то женская была в топе! Наши девчонки в конце 2010-х стабильно брали медали мировых первенств: серебро ЧЕ (2020), серебро Кубка мира (2018), бронзовые награды Мировой лиги (2017, 2018, 2019). На Олимпиаде (2021) россияне заняли четвёртое место, а на ЧМ (2019) – пятое. Сборная была боеспособна!

Конечно, сейчас сложно сказать, смогут ли наши команды быстро вернуться на тот уровень, который был до отстранения. Всё-таки несколько лет вынужденной паузы не могли остаться незамеченными. Тем более что ватерполистам не везло: на многих крупных турнирах типа Игр БРИКС вообще не было состязаний по водному поло. Так что с 2022 года наши атлеты соревновались в основном в товарищеских схватках с дружественными странами: Ираном да Китаем. Такого опыта явно недостаточно, чтобы оставаться на топовом уровне.

К тому же пока открытым остаётся вопрос, когда российские команды реально вернутся на мировую арену. Отобраться на чемпионат Европы – 2026 наши команды уже не успеют, а именно этот турнир – основной маршрут на грядущий ЧМ-2027. Впрочем, есть ещё и Кубок мира. Возможно, возвращение наших спортсменов на мировую арену в 2026-м начнётся именно с него.

Хочется верить, что после возвращения российские ватерполисты не потеряются. А ещё – что их пример наконец-то откроет дорогу в мир и другим «игровикам».