Шойгу: российские триатлонисты не выдерживают конкуренции

Российские молодые триатлонисты пока не выдерживают конкуренции с сильнейшими спортсменами. Об этом на сессии "Основа для будущих побед: готовим резерв сборных России" в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявила глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Если говорить про триатлон, очевидно, что когда моя команда пришла в федерацию, то сразу столкнулась с проблемой допинга, ситуация была критичной. У нас не было открытых международных соревнований, в отличие от других федераций. Но спустя 2,5 года работы нет вопросов по допингу и участию в международных стартах, для ребят это большое подспорье. На мой взгляд, нам еще много что предстоит сделать, наши спортсмены хороши в технике и результатах, но при этом не выдерживают конкуренции. Когда видишь конкурентов, сильно сбивает вопрос психологической поддержки, еще не везде есть молодежь, проблема", - отметила Шойгу.

"Нужно начинать с родителей, а не с детей. Если родитель участвует, то ребенок пойдет заниматься триатлоном. При этом есть и официальная сборная, за что Минспорт нам платит денежку, мы очень благодарны. Но есть еще и коммерческая вещь, олимпийский резерв. Дети, которых собираем со всей страны, которые показывают лучшие результаты. Не всех мы можем взять в сборную, но даем инфраструктуру, свои рекомендации. таким образом не одну звездочку словили, с чем связаны результаты сборных. За этот год у нас почти 34 медали, большая победа, замечательные девушки, мальчишки подтягиваются", - добавила она.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.