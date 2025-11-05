Путин был наставником у молодых дзюдоистов

Президент России Владимир Путин являлся наставником молодых дзюдоистов. Об этом на сессии "Спортивное воспитание. Как спорт участвует в формировании личности" в рамках форума "Россия - спортивная держава" рассказал заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин.

Отец Михаила Рахлина Анатолий Рахлин был тренером Путина по дзюдо. Президент РФ много раз говорил о нем, как об одном из главных своих наставников. По словам Путина, тренер его буквально "вытащил со двора", а без этого "неизвестно, как бы все дальше сложилось".

"Группа, которую набирал тот самый наставник, тренер Анатолий Рахлин. Там было правило - когда ребята, старшее поколение, это послевоенные, послеблокадные дети, вырастали до определенного серьезного уровня и становились авторитетными, уважаемыми в коллективе, обязаны были взять каждый на попечение четырех спортсменов младшей группы, - рассказал Михаил Рахлин. - Попечение - это как правильно жить, как правильно учиться, как правильно общаться с в обществе. И вот это вот было, в том числе и у нашего президента Владимира Путина, который был воспитанником Анатолия Рахлина".

"У него тоже был свой наставник. Когда Владимир Путин достиг статуса в спортивном обществе, стал мастером спорта, у него тоже были свои подшефные, которых он воспитывал, которых он учил жизни. Мы сейчас без фамилий, но это все было. Когда начинаешь с ветеранами того поколения разговаривать и вспоминать какие-то истории, что самое главное в жизни, поверьте, не медали вспоминают, не какие-то успехи на соревнованиях, все вспоминают, какая была команда, какой был коллектив, какой был тренер, как мы все были объединены какой-то идеей", - добавил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.