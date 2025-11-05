Российских всадников допустили до мировых турниров

Российские и белорусские конники получили возможность вернуться к участию в международных командных соревнованиях после решения Генеральной ассамблеи Международной федерации конного спорта (FEI). Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

«47 российских спортсменов уже получили нейтральный статус, а судьи начали возвращать свои международные категории», — сказано в заявлении ФКСР.

Изменения в регламенте вступят в силу 1 января 2026 года. Решение не затрагивает индивидуальные выступления, которые были разрешены ранее при соблюдении нейтрального статуса.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.