Генсек ФВВСР: в World Aquatics развернулись к нам лицом

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин отметил прогресс в отношениях с World Aquatics и подчеркнул, что российских спортсменов рады видеть на международных соревнованиях.

В четверг в рамках форума «Россия — спортивная держава» проходит сессия «Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену».

— В World Aquatics развернулись к нам лицом и готовы принимать российских спортсменов. Когда мы приехали в Будапешт, нашим спортсменам даже нельзя было радоваться, запрещено было проявлять эмоции. И наши выходили как роботы и только уже в раздевалке принимали поздравления. Ни журналистам нельзя было подходить, никаких интервью, даже слово «моя страна» нельзя было говорить. Что мы видим сейчас? В Сингапуре — 4‑е место в зачете, наши спортсмены побеждают, радуются, дают интервью, говорят, что гордятся, что представляют Россию. Мир соскучился по нашим спортсменам, поэтому интерес мировых СМИ был колоссальным. Многие топ‑спортсмены говорили, что даже структура воды меняется, когда наших ребят нет. Главе World Aquatics хотелось бы выразить благодарность за его мужество. Сейчас немного руководителей, которые понимают, что такое Олимпийская хартия. И глава World Aquatics — один из носителей этих ценностей, он сохраняет справедливость в спорте, — передает слова Габдуллина корреспондент «Матч ТВ».

«Матч ТВ» (входит в «Газпром‑Медиа Холдинг») — генеральный информационный партнер форума «Россия — спортивная держава».