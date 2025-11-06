С российским ватерполистами хотят сыграть четыре страны

Российские ватерполисты первые матчи после допуска к международным турнирам могут провести против соперников из Венгрии, Хорватии, Черногории и Сербии. Об этом на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену" в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

"Венгры, сербы, хорваты, черногорцы изъявили желание сыграть с нашими клубами и сборными, - сказал Габдуллин. - Ведем переговоры. Причем, как приглашают к себе, так и готовы приехать к нам, в Москву, Петербург, Казань. Главное, чтобы была возможность. Интересно, как сборные изменились, ослабли или нет. Самая главная цель - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Большая наша цель, мечта".

Габдуллин рассказал о планах российских спортсменов по выступлению на европейских первенствах. "Мы готовимся к Польше (чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в декабре - прим. ТАСС), ведем переговоры, не отпускаем эту идею. Далее 2026 год - чемпионат Европы в Париже, там вроде все в порядке, получше, чем в Польше. Собираемся везде участвовать, включая Кубки мира".

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.