Стало известно, где пройдет чемпионат мира по самбо 2026 года

Чемпионат мира по самбо в 2026 году пройдет в узбекистанском Самарканде. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации самбо.

"Следующий чемпионат мира пройдет в Самарканде", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира 2025 года пройдет с 7 по 9 ноября в Бишкеке. Будет разыгран 31 комплект наград у мужчин и женщин в спортивном и боевом самбо, а также в мужских соревнованиях по самбо среди слепых в классе SVI-1, в котором участвуют незрячие спортсмены (весовые категории до 64 кг, 79 кг и 98 кг).

Сборная России выступит на турнире под флагом Международной федерации самбо.