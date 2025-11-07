Синхронистка Гурбанбердиева поделилась своей мечтой

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева мечтает не только выиграть олимпийское золото, но и выступить на крупном международном турнире в России. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту заявил о том, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира 2031 года.

"Это потрясающая новость. Моей мечтой является не только выиграть олимпийское золото, но и выступить на крупном международном старте на родной земле, - сказала спортсменка. - Лично для меня это стало бы мотивацией оставаться в спорте как можно дольше, я думаю, как и для большинства спортсменов".

Она поделилась воспоминаниями о прошедшем в России в 2015 году чемпионате мира. "Когда был чемпионат мира в Казани, мне было 16 лет и я присутствовала на данных соревнованиях как болельщик. И, конечно, я была поражена масштабом и невероятной поддержкой зрителей. Это придает сил и еще больше возвышает значимость побед", - отметила собеседница агентства.