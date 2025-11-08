Каляндра принесла России первое золото на ЧМ по прыжкам на батуте
Россиянка Арина Каляндра завоевала золото на проходящем в Памплоне чемпионате мира по прыжкам на батуте.
В финале соревнований в дисциплине "акробатическая дорожка" Каляндра показала лучший результат, получив за свое выступление 27,300 балла.
На 0,3 балла россиянка опередила представительницу Франции Канди Бриер-Ветийяр. Бронза в этом виде программы у бельгийки Лани Списсенс - 24,500 балла.
Российские спортсмены, выступающие на турнире в нейтральном статусе, завоевали уже три награды. Теперь в их активе золото, серебро и бронза.
