11-кратный чемпион мира батутист Заломин объявил о завершении карьеры

Титулованный российский спортсмен Михаил Заломин принял решение завершить карьеру после чемпионата мира по прыжкам на батуте.

В пятницу Заломин завоевал бронзовую медаль на проходящем в Памплоне чемпионате мира в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп" вместе с Михаилом Юрьевым, Кириллом Пантелеевым и Дмитрием Нартовым.

Позже он рассказал о том, что принял решение завершить карьеру.

"Для меня это последний чемпионат мира. Буду завершать свою карьеру и решил поставить жирную точку на данном старте. На этом чемпионате мира планирую просто получить удовольствие и по возможности забрать как можно больше медалей", - приводит слова 32-летнего спортсмена пресс-служба Федерации гимнастики России.

Заломин за карьеру завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Нынешний турнир для него стал уже десятым в карьере. Также на его счету семь побед на чемпионатах Европы и восемь - на чемпионатах страны.

За карьеру этот спортсмен собрал все возможные титулы в двойном минитрампе.