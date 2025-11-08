Белорусские шашисты завоевали 15 медалей на чемпионате мира

С убедительной победой возвращается белорусская команда с чемпионата мира по шашкам-64, который проходил в Турции. В классической игре мужская команда в составе Игоря Михальченко, Георгия Таранина, Артема Тихонова и Андрея Валюка выиграла восемь матчей, и только однажды спортсмены сыграли вничью. Таким образом, белорусская команда, уточняет БЕЛТА, заняла первое место, на одно очко опередив россиян.

А вот женская сборная Синеокой в составе Виктории Николаевой, Евгении Швед и Полины Петрусевой в этом виде программы завоевала серебряные медали. Правда, ранее девушки одержали победы в блице и рапиде, а мужчины в этих дисциплинах были вторыми.

Кстати, накануне в Турции завершился и молодежный планетарный форум по шашкам-64. В классической игре белорусы взяли три награды - чемпионами мира в своих возрастных категориях стали Марат Лев и Анна Заболотских, бронзу выиграла Юлия Швед. Всего в трех программах ЧМ среди молодежи белорусские шашисты завоевали 15 медалей (5-4-6).