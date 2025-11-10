Колесников победил на 50 м на спине на ЧР по плаванию

Призер Олимпийских игр Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

В финальном заплыве Колесников финишировал с результатом 22,43 секунды. Второе место занял Егор Корнев (22,52), тройку лучших замкнул Павел Самусенко (22,65).

На дистанции 200 метров брассом первое место занял Кирилл Пригода (2 минуты 1,91 секунды), вторым финишировал Михаил Доринов (2.02,42), третьим — Александр Жигалов (2.04,96).

У женщин на дистанции 50 метров на спине золото завоевала Александра Курилкина (26,18), второй стала Арина Хитева (26,27), третья — Мария Осетрова (26,60).

Чемпионат России в столице Татарстана проходит с 7 по 12 ноября.