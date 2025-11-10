Трампа освистали на матче по американскому футболу

Болельщики освистали президента США Дональда Трампа во время матча регулярного сезона Национальной футбольной лиги (NFL) между »Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс», сообщает NBC.

Встреча прошла в воскресенье в штате Мэриленд и завершилась победой «Детройт Лайонс» со счетом 44:22.

Некоторые фанаты освистали Трампа, когда его показали на видеотабло в конце первого тайма вместе со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, а затем, когда диктор стадиона представил президента в перерыве.

Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим матч регулярного сезона NFL, со времен Джимми Картера (1978 год).