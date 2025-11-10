Мазепин: водное поло в России необходимо улучшить

Водное поло в России необходимо улучшить, чтобы страна могла гордиться результатами спортсменов. Такое мнение на конференции Федерации водных видов спорта России высказал глава организации Дмитрий Мазепин.

4 ноября Международная федерация плавания объявила о допуске российских ватерполистов к международным турнирам с 1 января 2026 года.