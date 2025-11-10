Сборная России по синхронному плаванию сменила тренера

Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию, она проработала на этой должности 25 лет. Покровская станет советником председателя Федерации водных видов спорта России. Об её переходе на новую должность объявил глава ФВВСР Дмитрий Мазепин.

© РИА Новости

Покровская объявила своей преемницей семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Кандидатура будет рассмотрена министерством спорта России.

Под руководством Покровской российские синхронистки выигрывали золотые медали на всех шести Олимпиадах, начиная с 1998 года.

